Spezia, triplo scippo in casa Sampdoria: blucerchiati sorpresi (Di lunedì 20 giugno 2022) Lo Spezia pesca in casa Sampdoria: pronto il triplo scippo ai blucerchiati, rimasti sorpresi da quanto sta succedendo Non è stato digerito dalla Sampdoria il tentativo da parte dello Spezia di strappare il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri, il match analyst Sergio Spalla e il direttore tecnico Carlo Osti ai blucerchiati. Come riportato da La Repubblica, la società e il mister Marco Giampaolo sono rimasti stupiti dalla decisione dei diretti interessati, i quali si sono mostrati disponibili ad ascoltare eventuali proposte in arrivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

