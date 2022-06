(Di lunedì 20 giugno 2022) L’umidità nelle case è un qualcosa di reale che non possiamo assolutamente evitare. Ci sono ambienti che producono continuamente delle condense, come ad esempio i bagni e le cucine. Qui si ha un utilizzo continuativo di rubinetti ed elettrodomestici che compromettono il clima interno, ma anche in altre stanze è possibile che ci siano delle fonti di umidità che arrivano dal terreno, soffitto o dalle parti che rimangono oscurate al Sole. Gli immobili quindi soffrono continuamente di questi problemi, ma come si può ridurli senza sostenere o affrontare delle manutenzioni edilizie che siano poi molto costose? La soluzione è data da tanti prodotti che oggi sono in vendita e che consentono di ridurre le umidità nelle case. può essere un lavoro da fare dall’interno con l’uso di cementi, paste, vernici, con dei pannelli oppure con delle carte da pareti. C’è da dire che però prima si deve ...

Pubblicità

Il Corriere della Città

cifra indicativa del costo perun terrazzo va da circa 25 euro al mq persistemazione di base fino al prezzo di 60 / 70 euro al mq per un accurato lavoro completo fatto da ...volta in esercizio, l'impianto, costituito da otto aerogeneratori di grande taglia per... La sua forma liquida consente dianche dettagli complessi , senza creare punti di ... Impermeabilizzare una stanza LUSIA - Saranno ultimati prima del previsto, il mese prossimo, i lavori in corso a Lusia per l’inserimento di un enorme diaframma nell’argine destro dell’Adige mirati a mettere ...16/06/2022 - I prodotti e i sistemi riflettenti per l'impermeabilizzazione dei tetti piani sono sempre più richiesti dai progettisti e dagli addetti ai lavori che non si vogliono limitare a realizzare ...