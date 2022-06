Lite su lungomare nel Napoletano | 22enne finisce in ospedale

Leggi su anteprima24

Torre del Greco (Na) – tra giovani nei pressi di un locale sul di Torre del Greco: ventiduenne in. Sul caso indagano i carabinieri, la cui sezione Radiomobile è intervenuta nella zona questa notte, intorno alle 2.20. Poco prima era stata segnalata una tra giovani. Sul posto c'era il ragazzo, colpito al volto per motivi ancora da chiarire. Il giovane è stato visitato in e gli sono state diagnosticate una frattura chiusa delle ossa nasali (frattura ala nasale di sinistra e frattura dell'osso zigomatico di sinistra) con trauma cranico non commotivo. Trenta i giorni di prognosi. Indagini sono in corso per chiarire dinamica dei fatti.