Billie Eilish: "Tutti possono essere vittime di abusi e nessuno ha controllo su di essi" (Di domenica 19 giugno 2022) Billie Eilish ha detto che, a suo modo di vedere, gli abusi possono accadere a chiunque 'e non hai alcun controllo su di essi', durante una recente intervista pubblicata dal Sunday Times. "Tutti possono essere vittime di abusi e nessuno ha controllo su di essi", ha dichiarato Billie Eilish mentre descriveva una canzone che parla di un'esperienza che ha vissuto da bambina. Prima del suo concerto a Glastonbury, che avrà luogo questa settimana, la star statunitense ha anche affermato che può volerci del tempo per rendersi conto che una relazione "non era affatto come pensavi che fosse". Eilish, 20 anni, ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 giugno 2022)ha detto che, a suo modo di vedere, gliaccadere a chiunque 'e non hai alcunsu di', durante una recente intervista pubblicata dal Sunday Times. "dihasu di", ha dichiaratomentre descriveva una canzone che parla di un'esperienza che ha vissuto da bambina. Prima del suo concerto a Glastonbury, che avrà luogo questa settimana, la star statunitense ha anche affermato che può volerci del tempo per rendersi conto che una relazione "non era affatto come pensavi che fosse"., 20 anni, ha ...

