Apple, per la prima volta i lavoratori entrano in un sindacato: “Un sacrificio a favore di tutti” (Di domenica 19 giugno 2022) Tra le grandi aziende tecnologiche statunitensi non succede spesso di vedere un sindacato. Le company tendono a disincentivare le organizzazioni dei lavoratori, ma da qualche anno le cose stanno cambiando. Amazon, Starbucks, Facebook hanno visto – loro malgrado – nascere al proprio interno qualche forma sindacale. Mancava solo un colosso della Silicon Valley: Apple. Ma anche questo muro è caduto sabato, quando i dipendenti di uno store in Maryland, negli Stati Uniti, ha deciso di unirsi a un sindacato di settore, l’Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali. Come molti lavoratori in prima linea, l’esperienza della pandemia ha spinto alcuni dipendenti dell’Apple Store al punto di rottura. Ora chiedono di avere più ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 19 giugno 2022) Tra le grandi aziende tecnologiche statunitensi non succede spesso di vedere un. Le company tendono a disincentivare le organizzazioni dei, ma da qualche anno le cose stanno cambiando. Amazon, Starbucks, Facebook hanno visto – loro malgrado – nascere al proprio interno qualche forma sindacale. Mancava solo un colosso della Silicon Valley:. Ma anche questo muro è caduto sabato, quando i dipendenti di uno store in Maryland, negli Stati Uniti, ha deciso di unirsi a undi settore, l’Associazione internazionale dei macchinisti e deiaerospaziali. Come moltiinlinea, l’esperienza della pandemia ha spinto alcuni dipendenti dell’Store al punto di rottura. Ora chiedono di avere più ...

