Putin taglia il gas all’Occidente (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente russo, Vladimir Putin, taglia il gas all’Occidente. Putin ha anche attaccato l’Occidente, secondo lui l’unico responsabile di tutti i “mali” nel mondo. Il presidente russo ha poi promesso che Mosca proseguirà “l’operazione speciale in Ucraina” fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi. Putin attacca l’Occidente: cosa ha detto? Dopo avere Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente russo, Vladimiril gasha anche attaccato l’Occidente, secondo lui l’unico responsabile di tutti i “mali” nel mondo. Il presidente russo ha poi promesso che Mosca proseguirà “l’operazione speciale in Ucraina” fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi.attacca l’Occidente: cosa ha detto? Dopo avere

Pubblicità

Billa42_ : Putin taglia il gas all’Occidente - Shamone87665062 : RT @OrNella645587: Fa caldo ma non accendete i condizionatori o la missione del migliore fallisce Nel frattempo un omaggio per il nostro P… - InfinitoIsacco : RT @OrNella645587: Fa caldo ma non accendete i condizionatori o la missione del migliore fallisce Nel frattempo un omaggio per il nostro P… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Urgente! La Russia di Putin taglia il gas all'Italia. Ecco cosa ci attende!' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: Urgente! La Russia di Putin taglia il gas all'Italia. Ecco cosa ci attende!' -