Pubblicità

livetennisit : Challenger Parma, Blois, Ilkley e Corrientes: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - Tomtennis_ : Semifinali di lusso al challenger di Parma . Cecchinato vs Ymer Coric vs Lajovic Pronostici? -

FIT

Ringrazio il pubblico per la sua vicinanza:merita un torneo di primo piano come questo ". ... Si sono disputate inoltre ledel torneo di doppio, che hanno premiato con un pass per la ...In questi giorni, alledel Campionato italiano di scacchi in corso ad Acqui Terme, gli è ... Atterrammo in Sicilia, poi in treno fino a, dove sono rimasto". Pipitone ha 16 anni e fa ... Parma, semifinali: "Ceck" chiede strada ad Ymer Nel weekend si giocano le semifinali IFL, ultima fermata prima dell’approdo allo Stadio Dall’Ara di Bologna, sede del XLI Italian Bowl.I Guelfi Firenze si trovano di fronte alla più importante sfida della loro stagione, i viola del football americano stasera dalle 20 sul campo del Torelli di Scandiano, affronteranno la semifinale tri ...