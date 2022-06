Canone Rai addio, la svolta dal 2023? (Di sabato 18 giugno 2022) Delle novità importanti riguardo il Canone Rai potrebbero essere introdotte a partire dal 2023. Ecco di cosa si tratta Il Canone Rai rappresenta senza ombra di dubbio una delle imposte che gli italiani pagano più malvolentieri nel corso dell’anno. L’importo del Canone, dal 2015 e per volere del governo Renzi, è inserito all’interno della bolletta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 18 giugno 2022) Delle novità importanti riguardo ilRai potrebbero essere introdotte a partire dal. Ecco di cosa si tratta IlRai rappresenta senza ombra di dubbio una delle imposte che gli italiani pagano più malvolentieri nel corso dell’anno. L’importo del, dal 2015 e per volere del governo Renzi, è inserito all’interno della bolletta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

MariaDellaMoni6 : @LaVeritaWeb Meglio oscurare la rai, risparmiamo di pagare un canone obbligatorio! Con pubblicità e soldi dei citt… - RossellaGianni4 : @janavel7 Basta canone Rai - SimonuandaMaria : @RaiPlay @RaiSport ok sia stato eliminato il canale146 xké in SD (v.RaiPlay) MA VOGLIAMO 2(DUE)CANALI DI SPORT!!! X… - SimonuandaMaria : @RaiSport ok sia stato eliminato il canale 146 perché in SD (v. RaiPlay) MA VOGLIAMO 2 (DUE) CANALI DI SPORT!!! Per… - LucioMichele1 : RT @BrunettiC: @RaiDue #ilunatici-Sono quasi 60 anni, che pago il canone rai, non ci hanno mai chiamato per alcun sondaggio. Vi do la buona… -