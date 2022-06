Tosi: senza apparentamento non tratto. La Russa si propone come garante di un patto unitario (Di venerdì 17 giugno 2022) Nonostante il niet pronunciato ieri da Federico Sboarina per un apparentamento con Flavio Tosi in vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Verona, l’ex primo cittadino della città scaligera non considera tramontata ogni ipotesi di accordo. “Aspettiamo novità da lui -dice all’Adnkronos- noi l’apertura l’abbiamo fatta e ribadita più volte”. Ma è possibile arrivare ad un’intesa anche senza un apparentamento, visto che oggi Sboarina parla della ricerca di una sintesi di programma? “Assolutamente no -risponde categoricamente Tosi- Non è accettabile essere trattati come dei paria, è indispensabile pari dignità”. La lite tra i due candidati del centrodestra a Verona rischia di regalare la città alla sinistra. Si fa avanti dunque Ignazio La Russa che si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Nonostante il niet pronunciato ieri da Federico Sboarina per uncon Flavioin vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Verona, l’ex primo cittadino della città scaligera non considera tramontata ogni ipotesi di accordo. “Aspettiamo novità da lui -dice all’Adnkronos- noi l’apertura l’abbiamo fatta e ribadita più volte”. Ma è possibile arrivare ad un’intesa ancheun, visto che oggi Sboarina parla della ricerca di una sintesi di programma? “Assolutamente no -risponde categoricamente- Non è accettabile essere trattatidei paria, è indispensabile pari dignità”. La lite tra i due candidati del centrodestra a Verona rischia di regalare la città alla sinistra. Si fa avanti dunque Ignazio Lache si ...

Pubblicità

lucianonobili : «Se fossi veronese, al ballottaggio voterei per Tommasi. Ero convinto che il sindaco migliore fosse Tosi. Ora facci… - raffaellapaita : Carlo, senza polemica, che dovresti evitare anche tu, i conti non tornano. A Carrara e Verona tu sei andato col il… - you_trend : ?? Exit poll Opinio per Rai - #Verona Tommasi (CSX) 37-41% Sboarina (CDX senza FI) 27-31% Tosi (FI+liste civiche) 27… - AuthorCocchis : Il teatrino tra Sboarina e Tosi che si contendono il ruolo di becchino di Salvini, ma senza che gli elettori se ne… - Global16938439 : RT @raffaellapaita: Carlo, senza polemica, che dovresti evitare anche tu, i conti non tornano. A Carrara e Verona tu sei andato col il Pd,… -