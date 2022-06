LIVE Berrettini-Paul, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: tra poco al via il quarto di finale londinese (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:33 Già arrivato il giudice di sedia Lichtenstein, mancano ancora i due giocatori per i quali ci vorrà leggermente di più. 14:30 Si sta giocando anche a Halle, dove Oscar Otte, da padrone di casa, ha battuto in rimonta il russo Karen Khachanov e andrà anche in quest’occasione, dunque, a giocare la semifinale. 14:27 Giorno importante per il romano, che vuole tornare in semifinale e ancor più limitare i danni in classifica, dal momento che la cambiale di Wimbledon non potrà essere difesa e servirà perciò fare di necessità virtù (non è, comunque, il solo nell’anomala situazione). 14:24 6-2 6-4 un po’ più complicato del previsto per van de Zandschulp su Davidovich Fokina, ed è ora dunque tempo di avvicinarsi al match tra Matteo Berrettini e Tommy ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:33 Già arrivato il giudice di sedia Lichtenstein, mancano ancora i due giocatori per i quali ci vorrà leggermente di più. 14:30 Si sta giocando anche a Halle, dove Oscar Otte, da padrone di casa, ha battuto in rimonta il russo Karen Khachanov e andrà anche in quest’occasione, dunque, a giocare la semi. 14:27 Giorno importante per il romano, che vuole tornare in semie ancor più limitare i danni in classifica, dal momento che la cambiale di Wimbledon non potrà essere difesa e servirà perciò fare di necessità virtù (non è, comunque, il solo nell’anomala situazione). 14:24 6-2 6-4 un po’ più complicato del previsto per van de Zandschulp su Davidovich Fokina, ed è ora dunque tempo di avvicinarsi al match tra Matteoe Tommy ...

