CS | GO | Stewie2K si scusa con i fan di EG | “Ho fatto ca**ate”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Jake “” Yip, il capitano del team principale di CS:GO di Evil Geniuses, ha volutorsi con i fan e con la stessa organizzazione di esports per il comportamento tenuto durante la stagione. Il vincitore dell’ELEAGUE Boston Major con Cloud9 è stato preso di mira dopo che l’ex assistente allenatore dell’EG Paolo “EVY” Berbudeau ha affermato chenon ha avuto un comportamento professionale da gennaio a maggio, il periodo in cui il coach allenava il team insieme all’altro allenatore, Damien “maLeK” Marcel. EVY ha detto al sito francese 1pv.fr chenon avrebbe trasmesso correttamente le informazioni ai suoi compagni di squadra durante le partite, non avrebbe ascoltato maLeK e si sarebbe anche rifiutato di fare pause tattiche durante le gare ufficiali. Il capitano di EG inizialmente ha risposto a ...