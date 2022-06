Barbara D’Urso decisione irreversibile, lascia tutto per una nuova avventura: non sarà in tv (Di venerdì 17 giugno 2022) Barbara D’Urso è instancabile. Ha accettato di lanciarsi con piena fiducia nel nuovo progetto che la vede come primadonna. Da poco i battenti di Pomeriggio 5 hanno chiuso e Barbara… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 17 giugno 2022)è instancabile. Ha accettato di lanciarsi con piena fiducia nel nuovo progetto che la vede come primadonna. Da poco i battenti di Pomeriggio 5 hanno chiuso e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - key7720 : RT @dea_channel: la divina Barbara D'Urso paparazzata in un negozio in centro a Milano???????????? - dea_channel : la divina Barbara D'Urso paparazzata in un negozio in centro a Milano???????????? - GaiaMalcontenta : @sonoancora_viva ti giuro neanche barbara d'urso - Forzana94103194 : @Mov5Stelle @AzzolinaLucia ??.. Istruzione ???....Ci pensera Barbara D'urso in autunno. NON VI PREOCCUPATE...?????? -