Amici 22 | Lorella Cuccarini confermata come coach

Cuccarini è stata confermata come coach per22 : la showgirl, tornerà quasi sicuramente nella categoria canto. La rivelazione è arrivata dalla stessa Cuccarini nel corso di un'intervista ...Chi potrebbe lasciaredopo le vacanze Con la conferma della presenza diCuccarini nel cast di22, inizia a prendere forma la commissione interna che dal prossimo settembre animerà ...“E’ un’esperienza così bella che non volevo interromperla. Tra i ragazzi vedo tanto talento e voglia di farcela. Credo che molto probabilmente manterrò la cattedra di canto“ ha detto durante la presen ...Lorella Cuccarini ha confermato che nella prossima edizione di Amici tornerà ancora come coach, probabilmente nella categoria canto Lorella Cuccarini è stata confermata come coach per Amici 22: la sho ...