Tragico incidente ad Ardea | morto 50enne di Aprilia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Si è schiantato con il suo scooter mentre percorreva via Laurentina, nel tratto in cui prende il nome di via Severiana, ad. Per lui, Massimiliano Gentilezza,di, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, senza però riuscirci. L’uomo erasul colpo. E’ successo nella notte del 14 giugno. L’I rilievi dell’, autonomo, sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Anzio. La dinamica è ancora al vaglio dei militari. Dovrà essere accertato se la causa possa essere stata un malore o altro. Ad accorgersi dell’uomo riverso a terra accanto al suo scooter un passante, che ha dato immediatamente l’allarme. La salma del, che risiedeva in zona La Cogna, è ...

