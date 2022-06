Davide Bombardini | l' ex calciatore a processo per tentata estorsione

Pubblicità

LaCnews24 : L’ex fantasista della Reggina Bombardini accusato di tentata estorsione con due ultras dell’Inter… - rep_milano : L'ex calciatore Davide Bombardini a processo a Milano: 'Tentata estorsione per 100mila euro' - fattoquotidiano : Davide Bombardini, l’ex calciatore rinviato a giudizio per tentata estorsione: “Ha provato a ottenere 100mila euro… - Corriere : L’ex calciatore Bombardini rinviato a giudizio con due ultrà dell’Inter per tentata estorsione - bennygiardina : RT @GDS_it: Con l’accusa di tentata estorsione perché avrebbe provato ad ottenere da una persona con minacce 100mila euro, è stato rinviat… -

a processo per tentata estorsione . L'ex calciatore, ora imprenditore, è stato rinviato a giudizio dal gup di Milano , Lorenza Pasquinelli, insieme a due ultrà dell'Inter: Andrea ...Minacce e "toni aggressivi", il tutto per un presunto debito da 100mila euro. "Se non me li dai, agirò di conseguenza", avrebbe detto l'ex calciatore, 48 anni, a un imprenditore con cui era stato in affari per l'acquisto delle quote di una società immobiliare di MIlano, la Milano Procaccini srl. Oggi è stato rinviato a giudizio ...Davide Bombardini a processo per tentata estorsione. L'ex calciatore, ora imprenditore, è stato rinviato a giudizio dal gup di Milano, Lorenza Pasquinelli, insieme a due ...Dal campo alla sbarra. Davide Bombardini, 47 anni, ex calciatore del Palermo, che ha giocato anche in serie A con le maglie di Bologna, Roma e Atalanta, è stato rinviato a giudizio a Milano per una pr ...