Lightyear - La vera storia di Buzz | verso l’infinito e oltre

Pubblicità

FrameSeven7 : Esce OGGI nei cinema italiani, #Lightyear - La Vera Storia di Buzz, nuovo film #Pixar che racconta le avventure di… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | #Lightyear – #LaVeraStoriaDiBuzz, quando una leggenda diventa umana. La recensione - Alessan67416970 : RT @rtl1025: ????? Polemiche per un bacio gay tra due personaggi femminili protagonisti di #Lightyear - La vera storia di #Buzz. ?? La scena… - TheHotCorn_ : OPINIONI | #Lightyear – #LaVeraStoriaDiBuzz, quando una leggenda diventa umana. La recensione… - patrizia_silano : RT @DisneyPixarIT: Preparati ad andare oltre l'infinito! ?? #Lightyear - La Vera Storia di Buzz ti aspetta al CINEMA! -

In "Buzz: lastoria di Buzz" il primo bacio gay della Pixar Un giovane ragazzo che aveva da poco deciso di mettersi in prima linea nella lotta per i diritti civili LGBT+, collaborando ......serialità televisiva per le sue partecipazioni in serie di successo come Summertine e Doc " Nelle tue mani e qui in veste di doppiatore di Buzz nella nuova avventura d'azione" La...Con Lightyear – La vera storia di Buzz appena uscito nelle sale cinematografiche è uscito anche il punteggio di Rotten Tomatoes sul lungometraggio Pixar, che, ha attestato il film come il più basso a ...I doppiatori italiani dei protagonisti di Lightyear - La vera storia di Buzz raccontano a GameSurf la loro esperienza in sala di doppiaggio.