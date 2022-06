Calciomercato Sampdoria | occhi su Peres del Chiasso Ma quanta concorrenza

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Lacontinua a monitorare Lucas, difensore delclasse 2002. Le ultime suldoriano Lucas, difensore centrale classe 2002, piace molto alla. Il giovane talento delpotrebbe essere un sicuro investimento in ottica pluvalenza. Il suo cartellino vale meno di due milioni di euro. Per questo motivo sia in Serie A, Juventus e Napoli, che in Serie B è molto seguito. A quanto riporta Il Corriere dell’Umbria, i primi passi ufficiali sarebbero stati fatti proprio dal Perugia per battere ladi Como e Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

