LIVE Berrettini-Evans 0-0, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: comincia il percorso del campione in carica! (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 15-0 Prima centrale di Berrettini. 0-0 Si comincia a Londra! Debutto per il campione in carica sul Campo Centrale. INIZIO PRIMO SET 16.48 Anche Dan Evans è reduce da un successo sull’erba, ovvero al Challenger di Nottingham. L’inglese ha trionfato in finale su Jordan Thompson con un doppio 6-4. 16.46 Giocatori in campo! Batte l’azzurro: riscaldamento in corso. 16.44 Chi vince sfida al turno successivo uno tra l’americano Denis Kudla e l’azzurro Lorenzo Sonego, con un possibile derby all’orizzonte. 16.42 Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria del torneo di Stoccarda, coincisa con il rientro in campo dopo 84 giorni. L’azzurro ha conquistato il sesto titolo in carriera vincendo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 15-0 Prima centrale di. 0-0 Sia Londra! Debutto per ilin carica sul Campo Centrale. INIZIO PRIMO SET 16.48 Anche Danè reduce da un successo sull’erba, ovvero al Challenger di Nottingham. L’inglese ha trionfato in finale su Jordan Thompson con un doppio 6-4. 16.46 Giocatori in campo! Batte l’azzurro: riscaldamento in corso. 16.44 Chi vince sfida al turno successivo uno tra l’americano Denis Kudla e l’azzurro Lorenzo Sonego, con un possibile derby all’orizzonte. 16.42 Matteotorna in campo dopo la vittoria del torneo di Stoccarda, coincisa con il rientro in campo dopo 84 giorni. L’azzurro ha conquistato il sesto titolo in carriera vincendo ...

Pubblicità

sportface2016 : Segui il LIVE del match #Berrettini-#Evans, primo turno dell'#AtpQueens - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Queen’s 2022 - Matteo Berrettini debutta da campione in carica a Londra! L’azzurro è reduce dal… - infoitsport : LIVE - Berrettini-Evans, primo turno Atp Queen's 2022: RISULTATO in DIRETTA - lorenzofares : Torna in campo @MattBerrettini ???? Nel pomeriggio vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix il match di 1T d… - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Berrettini e Sonego (LIVE) -