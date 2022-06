Belluno, è di Cloe Bianco il corpo trovato carbonizzato nel camper. La professoressa trans nel 2015 fu sospesa dall’insegnamento (Di martedì 14 giugno 2022) Il corpo trovato carbonizzato in un camper al lato della strada tra Auronzo e Misurina (Belluno) è della professoressa transgender Cloe Bianco. Secondo quanto riportano oggi i quotidiani locali, è stata la 50enne a dar fuoco al veicolo per togliersi la vita. La procura ha disposto l’esame del dna, ma una conferma è arrivata dal post scritto dalla stessa Cloe Bianco sul suo blog personale il 10 giugno scorso. “Subito dopo la pubblicazione di questo comunicato”, si legge, “porrò in essere la mia autochiria, ancor più definibile come la mia libera morte. In quest’ultimo giorno ho festeggiato con un pasto sfizioso e ottimi nettari di Bacco, gustando per l’ultima volta vini e cibi che mi piacciono. Questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Ilin unal lato della strada tra Auronzo e Misurina () è dellagender. Secondo quanto riportano oggi i quotidiani locali, è stata la 50enne a dar fuoco al veicolo per togliersi la vita. La procura ha disposto l’esame del dna, ma una conferma è arrivata dal post scritto dalla stessasul suo blog personale il 10 giugno scorso. “Subito dopo la pubblicazione di questo comunicato”, si legge, “porrò in essere la mia autochiria, ancor più definibile come la mia libera morte. In quest’ultimo giorno ho festeggiato con un pasto sfizioso e ottimi nettari di Bacco, gustando per l’ultima volta vini e cibi che mi piacciono. Questa ...

