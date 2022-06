Fernando Pessoa: l’inquietudine dello scrittore portoghese (Di lunedì 13 giugno 2022) Fernando António Nogueira Pessoa nasce nel 1888 a Lisbona. Uno scrittore complesso che ha contribuito all’avvento del Modernismo in Portogallo. Dotato di grande creatività ed eteronimia, da vita ad una moltitudine di alter ego poetici dietro i quali, l’autore, dissimula la propria identità ed esprime diverse tendenze sperimentali. La sua attività letteraria ha inizio nel 1912 con la pubblicazione sulla rivista “A Águia”. Visita pressoché tutti i generi canonici (escluso il romanzo). Dai suoi appunti e frammenti emergono tre correnti: il paulismo, l’intersecciosismo e il sensacionismo. Pessoa, il libro dell’inquietudine Pubblicato nel 1982, la storia del libro dell’inquietudine è la storia di un libro che non c’è. Come direbbe l’autore, è la storia di un libro che, proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)António Nogueiranasce nel 1888 a Lisbona. Unocomplesso che ha contribuito all’avvento del Modernismo in Portogallo. Dotato di grande creatività ed eteronimia, da vita ad una moltitudine di alter ego poetici dietro i quali, l’autore, dissimula la propria identità ed esprime diverse tendenze sperimentali. La sua attività letteraria ha inizio nel 1912 con la pubblicazione sulla rivista “A Águia”. Visita pressoché tutti i generi canonici (escluso il romanzo). Dai suoi appunti e frammenti emergono tre correnti: il paulismo, l’intersecciosismo e il sensacionismo., il libro delPubblicato nel 1982, la storia del libro delè la storia di un libro che non c’è. Come direbbe l’autore, è la storia di un libro che, proprio ...

Portogallo, Giulia Pession vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Filosofia Erano due anni che le olimpiadi non si svolgevano in presenza, e, per questa edizione, il tema è stato 'identità e persona', a partire da un lavoro dello scrittore portoghese Fernando Pessoa. Erano ... Libreriamo Fernando Pessoa, lo scrittore degli eteronimi Questa la genialità incomparabile di Fernando Pessoa. "Per essere grande, sii intero: non esagerare e non escludere niente di te. Sii tutto in ogni cosa. Metti tanto quanto sei, nel minimo che fai, ... "Chi sogna di più", una poesia di Pessoa per non smettere mai di sognare Nato il 13 giugno 1888, Pessoa è stato uno dei più importanti poeti portoghesi del Novecento. Noi lo ricordiamo oggi con "Chi sogna di più" ...