Come riutilizzare un vecchio modem o router (Di lunedì 13 giugno 2022) Quando piazziamo un nuovo modem in casa molti si limitano a deporre il vecchio modem in soffitta a fare polvere, da usare solo in caso di emergenza, da regalare o da buttare nella spazzatura il prima possibile. Il vecchio modem sarà pure obsoleto ma può essere ancora utile Come ripetitore Wi-Fi, Come router di protezione della privacy (configurando un accesso VPN dedicato) oppure Come moltiplicatore delle porte presenti sul nuovo modem (se abbiamo tanti dispositivi connessi via cavo Ethernet). Invece di buttare nella spazzatura il vecchio modem seguiamo attentamente i consigli presenti nella seguente guida, dove troveremo tutti i migliori metodi per riutilizzare un ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 13 giugno 2022) Quando piazziamo un nuovoin casa molti si limitano a deporre ilin soffitta a fare polvere, da usare solo in caso di emergenza, da regalare o da buttare nella spazzatura il prima possibile. Ilsarà pure obsoleto ma può essere ancora utileripetitore Wi-Fi,di protezione della privacy (configurando un accesso VPN dedicato) oppuremoltiplicatore delle porte presenti sul nuovo(se abbiamo tanti dispositivi connessi via cavo Ethernet). Invece di buttare nella spazzatura ilseguiamo attentamente i consigli presenti nella seguente guida, dove troveremo tutti i migliori metodi perun ...

