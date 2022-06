Ostigard-Napoli, affare non completato: c’è ancora un problema (Di domenica 12 giugno 2022) Leo Skiri Ostigard è il primo nome sulla lista mercato di Giuntoli per completare il reparto difensivo. L’ex difensore del Genoa, ora tornato al Brighton, è un pallino del direttore sportivo del Napoli e un profilo molto gradito a Luciano Spalletti. Il Napoli porta avanti da tempo la trattativa per il suo acquisto ma non si è ancora arrivati ad una conclusione definitiva. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia. Napoli Ostigard (Getty Images)Calciomercato Napoli, c’è ancora distanza per Ostigard L’affare Napoli Ostigard non è ancora chiuso. Il club azzurro sta aspettando ancora qualche cessione prima di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Leo Skiriè il primo nome sulla lista mercato di Giuntoli per completare il reparto difensivo. L’ex difensore del Genoa, ora tornato al Brighton, è un pallino del direttore sportivo dele un profilo molto gradito a Luciano Spalletti. Ilporta avanti da tempo la trattativa per il suo acquisto ma non si èarrivati ad una conclusione definitiva. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia.(Getty Images)Calciomercato, c’èdistanza perL’non èchiuso. Il club azzurro sta aspettandoqualche cessione prima di ...

