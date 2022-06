Catanzaro | exit poll Rai Verso il ballottaggio | Donato 40 - 44% | Fiorita 31 - 35 Dietro Talerico e Ferro

Pubblicità

you_trend : ?? Exit poll Opinio per Rai - #Catanzaro Donato (CDX senza FdI) 40-44% Fiorita (CSX+M5S) 31-35% Talerico (centro) 13… - MCafe24 : RT @you_trend: ?? Exit poll Opinio per Rai - #Catanzaro Donato (CDX senza FdI) 40-44% Fiorita (CSX+M5S) 31-35% Talerico (centro) 13-17% #Ma… - Affaritaliani : Elezioni comunali exit poll: Centrodestra avanti a L'Aquila e Catanzaro - vinnix63 : RT @DomaniGiornale: Exit poll comunali: centrodestra vicino alla vittoria al primo turno a Genova, Palermo e l'Aquila. Centrosinistra a sor… - pbrex668 : RT @RaiNews: Opinio Rai: Exit poll Catanzaro, Valerio Donato al 40%-44%. Nicola Fiorita 31%-35% Amministrative Comunali 2022 -

... alle comunali di Genova il candidato Marco Bucci (centro - destra) raggiunge una forchetta del 51 - 55%, seguito da Ariel Dello Strologo (centrosinistra) con il 36 - 40%In base all'......e glipoll domenica dalle 23 - Elezioni comunali Risultati dalle 14 di lunedì edpoll ... come si vota alle Comunali Reportage dalle città al voto: Palermo - Genova - Parma -- ...Elezioni comunali: gli exit poll delle principali città al voto ... che ha portato il suo Dario Costi). Ballottaggio possibile a Catanzaro tra Valerio Donato al 40-44% di Forza Italia, Lega e Udc, e ...Una conferma al primo turno a Genova per Marco Bucci (51-55%) e una vittoria a Palermo, anche questa al primo turno, con Roberto Lagalla (43-47%) per il centrodestra. E una situazione di quasi vittori ...