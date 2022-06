Calciomercato | Fiorentina Torreira ' Vorrei restare in viola'

(Di domenica 12 giugno 2022) "In questo momento non so nulla realmente". MONTEVIDEO (URUGUAY) - "La mia idea è quella di poteralla, però se non è possibile voglio trovare una squadra dove posso avere una certa ...

DiMarzio : #Fiorentina, per #Grillitsch non c'è ancora l'accordo dopo l'incontro di oggi con l'agente - DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina, previsto incontro con l'agente di #Grillitsch. Per la fascia destra piace #Dubois… - DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina, #Italiano resta: pronto un adeguamento del contratto - paolostallone66 : RT @SimonVannini: 'Vengono mandati segnali, ma le risposte sono tiepide'. Calciomercato viola o 'Il tempo delle mele'? #FontiCerte #Fiore… - Vincenzo140893 : RT @TUTTOJUVE_COM: Repubblica - Anche la Fiorentina è interessata a Demiral -

La Gazzetta dello Sport

Fiorentina, accordo con Dodo dello Shakhtar Dodo ©LaPresseDa qui la sterzata netta da parte dellache nelle ultime ore ha intensificato i contatti con un altro grande ... Fiorentina, avanti per Pinamonti. Ma i sogni sono Suarez e Milik Mancano diciotto giorni e il calciomercato ufficialmente inizierà, ma sarebbe folle o sciocco attenersi formalmente alle date. Una spiegazione pratica, per esempio, l'ha data ...