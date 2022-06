ATP Queen’s 2022: Thomas Fabbiano eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni da Sam Querrey (Di domenica 12 giugno 2022) Thomas Fabbiano è stato eliminato nel primo turno delle qualificazioni al Queen’s. Nell’ATP 250 londinese, il pugliese saluta perdendo con un doppio 6-2 contro l’americano Sam Querrey, uno che sull’erba è riuscito a giungere anche in semifinale a Wimbledon nel 2017 (in breve, è la sua miglior superficie). Poca storia per quel che riguarda il confronto, fondamentalmente a senso unico e con andamento dei set in fotocopia: l’americano, infatti, trova il break nel primo e nel settimo gioco in entrambi i casi. E li conferma dando sfogo a tutto il proprio campionario di ace, 18 in questo caso. ATP Queen’s 2022, il tabellone: Matteo Berrettini subito con Evans, poi Murray o Sonego, quindi Shapovalov. Musetti pesca Bublik Si ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)è statonel primoal. Nell’ATP 250 londinese, il pugliese saluta perdendo con un doppio 6-2 contro l’americano Sam, uno che sull’erba è riuscito a giungere anche in semifinale a Wimbledon nel 2017 (in breve, è la sua miglior superficie). Poca storia per quel che riguarda il confronto, fondamentalmente a senso unico e con andamento dei set in fotocopia: l’americano, infatti, trova il break nel primo e nel settimo gioco in entrambi i casi. E li conferma dando sfogo a tutto il proprio campionario di ace, 18 in questo caso. ATP, il tabellone: Matteo Berrettini subito con Evans, poi Murray o Sonego, quindi Shapovalov. Musetti pesca Bublik Si ...

Pubblicità

Dtti_digitale : Da lunedì 13 a domenica 19 giugno su Sky appuntamento in diretta con il torneo maschile ATP 500 “Cinch Championship… - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Thomas Fabbian… - TennisWorldit : ATP Queen's - Draw: Berrettini cerca il bis. Sonego pesca Murray al primo turno - zazoomblog : ATP Queen’s 2022 Thomas Fabbiano accede al turno decisivo delle qualificazioni - #Queen’s #Thomas #Fabbiano #accede… - Leonard40959202 : ATP Halle: Jannik Sinner forfait, al suo posto Musetti (ma preferisce il Queen’s). Wimbledon in dubbio per Jannik -