Provano ad entrare in casa alle 7 di mattina: i ladri messi in fuga dall'allarme social abbandonano la scala (Di sabato 11 giugno 2022) MONDOLFO - Tentano il colpo poco prima delle 7 del mattino, ma poi, forse disturbati da qualcosa, scappano via lasciando dietro di sé soprattutto danni e una porta di un appartamento rotta. Paura in ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 11 giugno 2022) MONDOLFO - Tentano il colpo poco prima delle 7 del mattino, ma poi, forse disturbati da qualcosa, scappano via lasciando dietro di sé soprattutto danni e una porta di un appartamento rotta. Paura in ...

Pubblicità

UnTemaAlGiorno : RT @stregattami: Non ho mai voluto limiti perché i limiti provano già a metterceli da fuori,è fondamentale non darsene da dentro. Oggi ho c… - stregattami : Non ho mai voluto limiti perché i limiti provano già a metterceli da fuori,è fondamentale non darsene da dentro. Og… - edensswife : LE MOSCHE CHE SBATTONO SUL VETRO QUANDO PROVANO AD ENTRARE ~foolvia - djamantvi : Hanno preso e ridato la corrente tre volte o ci sono problemi o sono i ladri che provano a staccare tutto e entrare… - NormanUncle : @GandalfGrigioOf Ci sono 50mila laureati che provano ad entrare a 15 mila posti in specialità… a cosa serve avere 2… -