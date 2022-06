Atp Halle 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di sabato 11 giugno 2022) Il, le, glie latv dell’Atp 500 di, evento inda lunedì 13 a domenica 19 giugno. Il russo Daniil Medvedev è il favorito del seeding, seguito da Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Presenti anche altri giocatori di spicco come Felix Auger-Aliassime e Hubert Hurkacz, mentre non ci sono tennisti italiani. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti relativi ai vari match in ...

Pubblicità

MercRF : RT @livetennisit: ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE) - paolochirdo75 : RT @lorenzofares: Lorenzo #Musetti ????, nel frattempo, è entrato anche al torneo del Queen's dopo Halle. Causa umanità, deve scegliere uno… - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE) - zazoomblog : Atp Halle 2022: il montepremi e il prize money - #Halle #2022: #montepremi #prize #money - ParliamoDiNews : MONTEPREMI Atp Halle 2022: soldi e punti del ranking maschile con Medvedev #AndreyRublev #DaniilMedvedev… -

Buone notizie non arrivano invece da Jannik Sinner, che non giocherà l'500 di, in Germania, a causa dell'infortunio al ginocchio sinistro che lo aveva già fermato al Roland Garros. L'...Questione di scelta. Lorenzo Musetti si è trovato nella condizione di poter decidere in vista degli impegni della prossima settimana nella stagione tecnica sull'erba. Il carrarino, eliminato nel primo ...Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp 500 di Halle 2022, evento in programma da lunedì 13 a domenica 19 giugno. Il russo Daniil Medvedev è il favorito del seeding, seguito da ...Dopo l'annuncio del ritiro dal torneo di Halle, languono gli aggiornamenti sul suo stato fisico. In una stagione iniziata con tanti guai fisici, l'ultimo dei quali lo ha costretto al ritiro al Roland ...