(Di venerdì 10 giugno 2022) LaCup 2002, l’attesissima competizione online di Assetto Corsa, verrà trasmessa in live streaming su Twitch il 14 giugno, che vedrà i campioni nazionali di ciascun paese contendersi il titolo di campione assoluto. Nonché l’esclusiva opportunità di entrare a far parte del team R8G Esports Acer, ha reso pubblici i dettagli dellainternazionale dellaCup, competizione online di Assetto Corsa prevista il 14 giugno alle 20.00. I 24 simr che sono arrivati alla fasegrazie ai loro successi nelle qualificazioni nazionali, gareggeranno in una corsa della durata di 60 minuti sul prestigioso e complesso circuito virtuale di Silverstone. Potranno scegliere di correre con tre diverse auto personalizzate ...

Pubblicità

zazoomblog : Predator Race Cup 2022: Romain Grosjean commenterà la finale -

Tech Princess

Grande successo per la finale italiana dellaCup 2022, la competizione di Assetto Corsa disputata il 21 maggio online e commentata in diretta dal MediaWorld Tech Village di Milano Certosa da Michael Spampinato, F1WithCarolina, ...Grande successo per la finale italiana dellaCup 2022 , attesissima competizione di Assetto Corsa disputata il 21 maggio online e commentata in diretta dal MediaWorld Tech Village di Milano Certosa da Michael Spampinato, ... Romain Grosjean commenterà la finale internazionale della Predator Race Cup 2022 Acer ha svelato che Romain Grosjean commenterà la finale internazionale della Predator Race Cup 2022. Ecco i dettagli.In vista della finale della Predator Race Cup 2022, Acer è lieta di annunciare che Romain Grosjean presenterà l'evento eSport di Assetto Corsa ...