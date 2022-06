Star Wars: The Bad Batch Stagione 2. Un trailer con scene mai viste prima (Di giovedì 9 giugno 2022) Star Wars. Durante la Celebration 2022 è stato mostrato un primo teaser trailer di The Bad Batch Stagione 2. Il trailer è stato mostrato sia al pubblico presente lì, sia in maniera ufficiale su tutti i canali social Disney/Lucasfilm. In realtà, si è scoperto nelle ultime ore che quello mostrato alla Celebration non era il Leggi su starwarsnews (Di giovedì 9 giugno 2022). Durante la Celebration 2022 è stato mostrato un primo teaserdi The Bad2. Ilè stato mostrato sia al pubblico presente lì, sia in maniera ufficiale su tutti i canali social Disney/Lucasfilm. In realtà, si è scoperto nelle ultime ore che quello mostrato alla Celebration non era il

Advertising

StarWars_Italia : Millie Bobby Brown e Sadie Sink, entrambe interpreti in Stranger Things, fanno cosplay di Star Wars. State vedendo… - starwarsnewsit : Star Wars: come è stato pensato e creato il 'nuovo' Darth Vader - - Mauro39201502 : @matteomigoni Vero, ma credo che questa sia la puntata ponte per aprire alle due finali. Comunque finalmente un progetto degno di Star Wars - SWTitlebot : Star Wars Episode XXII: The Alliance Descends - Otty82 : #MsMarvel molto bellina, molto ggggiovane, con vibes da “Sognando Beckham” e uno stile a metà strada tra “Spiderman… -