Metsola, divieto ingresso all'Eurocamera agli esponenti delle società russe (Di giovedì 9 giugno 2022) "A partire da oggi i rappresentanti delle società russe non possono più entrare nelle sedi del Parlamento europeo". Così via Twitter la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. "Non dobbiamo ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) "A partire da oggi i rappresentantinon possono più entrare nelle sedi del Parlamento europeo". Così via Twitter la presidente dell'Roberta. "Non dobbiamo ...

Advertising

infoitestero : Metsola, divieto ingresso all'Eurocamera agli esponenti delle società russe - ComunicareDigit : RT @ansaeuropa: 'A partire da oggi i rappresentanti delle società russe non possono più entrare nelle sedi del Parlamento europeo'. Così vi… - PoliticaNewsNow : Parlamento Europeo, Metsola: 'Da oggi, divieto di ingresso per i rappresentanti delle società russe' - patriziarutigl1 : RT @ansaeuropa: 'A partire da oggi i rappresentanti delle società russe non possono più entrare nelle sedi del Parlamento europeo'. Così vi… - ansaeuropa : 'A partire da oggi i rappresentanti delle società russe non possono più entrare nelle sedi del Parlamento europeo'.… -