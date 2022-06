Gemelli (Di giovedì 9 giugno 2022) È il periodo ideale per correggere e migliorare l’immagine che hai di te. T’invito a pronunciare ad alta voce le seguenti frasi: “Non sono guasto. Non sono sulla strada sbagliata. Non sono maldestro, ignorante o confuso. Sto semplicemente... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) È il periodo ideale per correggere e migliorare l’immagine che hai di te. T’invito a pronunciare ad alta voce le seguenti frasi: “Non sono guasto. Non sono sulla strada sbagliata. Non sono maldestro, ignorante o confuso. Sto semplicemente... Leggi

Advertising

Matteowhite__ : oggi devo fare un milione di cose ma da buon gemelli quale sono preferisco procrastinare buttato nel letto per poi… - SpotifyItaly : I 'papà per scelta' Carlo Tumino e Christian De Florio parlano di genitorialità in tutti i suoi aspetti, intervista… - annanamia : @forummediaset cara Palombelli non dire più che la giudice cavallo che si è combattuta in difesa dei bambini, perch… - GHOTICGEMINI : @cartistann noi gemelli x sempre famosi ovviamente ?? - Mysterytrains : @galfort2 @GiuliaK82 Ohhh piano con i Gemelli!???? -