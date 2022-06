Vicenda | donna 42enne uccisa in strada dall’ex compagno L’uomo è in fuga

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Unadi 42 anni di origine serba è statain, mercoledì mattina, a Vicenza a colpi di pistolaè in. Secondo quanto ricostruito fino a ora, la vittima è stata freddata in via Antonio Vigolo, vicino a corso del Retrone, attorno alle 9.30. Dopo aver aperto il fuoco, l’omicida – arrivato con un’automobile – è risalito a bordo ed è scappato via. Inutile l’intervento dei passanti, che hanno assistito all’assassinio, né l’intervento dei soccorritori del 118 che arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della. Sul posto si trovano carabinieri e polizia per effettuare i rilievi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.