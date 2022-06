Uccide ex moglie e attuale compagna e poi si suicida (Di mercoledì 8 giugno 2022) Doppio efferato femminicidio e suicidio a Venezia. L'autore, un uomo disoccupato e con problemi di alcolismo, ha ucciso prima la ex moglie - Lidia Milikovic - e poi l'attuale compagna. Infine si è ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Doppio efferato femminicidio e suicidio a Venezia. L'autore, un uomo disoccupato e con problemi di alcolismo, ha ucciso prima la ex- Lidia Milikovic - e poi l'. Infine si è ...

Advertising

gmolaschi : A Pavia un uomo di 85 anni uccide il figlio (47 anni) della badante (albanese) che pagava 150 euro in nero alla set… - CassaroSalvo : RT @CassaroSalvo: L'anziana che uccide a sangue freddo il vicino di casa.Aveva bastonato la moglie in passato. - PulcinoRossoner : RT @mariosalis: Putin ha un arapporto malsano con l'Ucraina. Si comporta come un marito geloso che non accetta il divorzio e per questo mas… - Tullia01 : RT @msn_italia: Vede ballare sua moglie con un altro uomo, spara e la uccide - Cr1st14nM3s14n0 : @GiacomoCampora Sto guardando la presenza media degli utenti di twitter (espressi in giorni tra un tw/rt/like e il… -