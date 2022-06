Nuova Peugeot 308 SW debutta con le Unique Nights

(Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – A distanza di poche settimane dal debutto della berlina 5 porte, arriva sul mercato la versione station wagon di308. Una declinazione in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca ancor più spazio a bordo e capacità di carico, senza perdere le caratteristiche innovative del progetto. Un design seducente e innovativo, una personalità decisa, un’eccellenza qualitativa e tecnologica rappresentata da tante soluzioni avanzate, tra cui spicca il rivoluzionario ed esclusivoi-Cockpit in grado di offrire una guida di livello superiore e totalmente inedita.ha deciso di avviare la campagna di lancio con le, delle aperture straordinarie degli showroom fino alle ore 21 per tre giovedì del mese (a partire da giovedì 16 giugno). Una ...

