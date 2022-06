La moglie di Stefano Tacconi emozionata e commossa a Mattino 5 News racconta del gesto di suo marito (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dallo studio di Mattino 5 News è la moglie di Stefano Tacconi a raccontare con l’ex calciatore sta affrontando il recupero. Ieri, Tacconi ha subito un nuovo intervento, come aveva rivelato sui social suo figlio Andrea, che passo passo sta informando tutti su quelli che sono i passi nel cammino di suo padre. E oggi Laura, ha rassicurato tutti: il percorso è ancora lungo, ma Stefano ce la sta mettendo tutta e dall’ospedale, dove è ricoverato, arrivano segnali incoraggianti. Colpito da un’emorragia cerebrale causata dalla rottura di aneurisma mentre si trovava a un evento benefico ad Asti è ricoverato dal 23 aprile scorso. Oggi Laura, nello studio di Mattino 5 News, ha raccontato un aneddoto molto dolce. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dallo studio diè ladire con l’ex calciatore sta affrontando il recupero. Ieri,ha subito un nuovo intervento, come aveva rivelato sui social suo figlio Andrea, che passo passo sta informando tutti su quelli che sono i passi nel cammino di suo padre. E oggi Laura, ha rassicurato tutti: il percorso è ancora lungo, mace la sta mettendo tutta e dall’ospedale, dove è ricoverato, arrivano segnali incoraggianti. Colpito da un’emorragia cerebrale causata dalla rottura di aneurisma mentre si trovava a un evento benefico ad Asti è ricoverato dal 23 aprile scorso. Oggi Laura, nello studio di, hato un aneddoto molto dolce. ...

