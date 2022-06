Il generale smonta le bufale sui russi E convince Gentili | Ce la cantiamo da soli

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La narrazione della guerra in Ucraina appare sempre di più influenzata da una sorta di wishful thinking, i fatti vengono letti come ci piacerebbe che questi andassero. In altre parole, "ce la stiamo raccontando" sintetizza Veronicaascoltando le parole delPaolo Capitini durante la puntata di mercoledì 8 giugno di Controcorrente. La conduttrice del programma di Rete 4 ospita come di consueto l'ufficiale che davanti alla carta geografica dell'Ucraina mostra le parti conquistare dall'esercito russo. "La narrativa della guerra che stiamo facendo è che ihanno un esercito mal comandato, mal equipaggiato, ignorante, senza logistica...", ci manca solo che diciamo che "non si fanno la doccia e non mangiano", dice Capitini. "Non è così", afferma ilillustrando la strategia seguita ...