Bloccato mentre ruba in un'auto - Cronaca - lanazione.it

Gli agenti sono intervenuti velocemente e hanno sorpreso il georgiano mentre ancora stava rovuistando nei cassetti e tra i sedili della macchina. L'hanno bloccato e portato negli uffici del ...

LA NAZIONE

Bloccato mentre ruba in un'auto

Cinquantenne georgiano tenta di rubare nell'auto di un cittadino di La Rotta, originaio del Marocco, viene scoperto e arrestato dalla polizia. E' successo ieri notte poco dopo l'una, quando la pattuglia ...

Ladro di citofoni bloccato a Seregno: rivendeva ottone a tre euro al chilo

La perquisizione personale ha permesso di trovare nel suo zainetto vari attrezzi da scasso e altri oggetti in ottone e alluminio (maniglie, pomelli, etc.) di dubbia provenienza. Alla richiesta di spiegare ...