Si getta in mare e salva due bimbi, poi l'infarto: così è morto il gestore del lido (Di martedì 7 giugno 2022) Il 42enne, gestore del lido, si è tuffato in mare per salvare due bimbi che stavano annegando. Ha avuto un infarto poco prima di raggiungere la riva

