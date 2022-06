(Di martedì 7 giugno 2022) Arriva la resa dei conti per l’attore: dopo le recriminazioni del passato, l’ex gieffino si prende una grossa(fonte youtube)Emerge sempre più prepotentemente una schiacciante evidenza: gli strascichi del “GF Vip” si stanno trascinando ben oltre lo spegnimento delle luci nella casa di Cinecittà. I protagonisti del reality non hanno mai veramente superato le dinamiche intercorse all’interno del reality, e parecchi episodi lo dimostrano chiaramente. Soleil Sorge, ad esempio, si è completamente estromessa dal famoso ‘triangolo amoroso’; le sorelle Selassiè, poi, evitano accuratamente ogni confronto con Katia Ricciarelli. Anche Maria Monsè, infine, scaglia arco e frecce alle Princess del “GF Vip”, senza perdere l’occasione per affossarle. Anche ...

dukana2 : RT @dukana2: Indovinate chi controllerà il disastro #Total di questi giorni ??chiamato #Gorgoglione2? ??Sempre #Total?? ALLA #REGIONE #BAS… - CancAtomic : @for19dan se finisco in tribunale, e sono povero e senza conoscenze, indovinate...mi faccio il gabbio! indipendente… - StaAlessio : RT @Jessica97254328: L'avvocato diceva: sapete quanto conta un allenatore il 20 % il resto lo fanno i campioni, godetevi lo spettacolo e in… - shyizon : e indovinate chi non avrà nessun debito quest'anno - cotrozzi_lisa : RT @dukana2: Indovinate chi controllerà il disastro #Total di questi giorni ??chiamato #Gorgoglione2? ??Sempre #Total?? ALLA #REGIONE #BAS… -

Ck12 Giornale

è venuto a trovarci al rifugio No, non avete le traveggole. Quello che vedete nelle foto, è il vero Johnny Depp'. Queste le parole con le quali il Folly Wildlife Rescue , centro di ...... che a causa degli infortuni rimediato in nazionale hanno saltato un intero campionato, c'è, invece, questa nazionale la snobba eNaturalmente la Lazio. Dopo i vari forfait di ... "Indovinate chi aveva ragione": Alex Belli lo deride, rivincita con siparietto comico [VIDEO] Arriva la resa dei conti per l’attore Alex Belli: dopo le recriminazioni del passato, l’ex gieffino si prende una grossa rivincita. Emerge sempre più prepotentemente una schiacciante evidenza: gli ...Il vecchio pirata dei Caraibi è tornato a far parlare di sé. Stavolta, però, le note vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista insieme alla sua ex moglie ...