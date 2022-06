(Di martedì 7 giugno 2022) A fine giugno, sulla piattaforma streaming Disney+, arriva, ildel film d’animazione Big6, altro grande successo targato Disney. La serie con protagonista il robot gonfiabile è stata prodotta dai Walt Disney Animation Studios e diretta da Dean Wellins (episodi 1, 2 e 6), Lissa Treiman (episodio 3), Dan Abraham (episodio 4) e Mark Kennedy (episodio 5). Don Hall, regista di Big6, per cui ha vinto la statuetta d’oro agli Oscar, ha confermato come in ognuno dei sei episodi della serie animata il pubblico vedrà Baymax aiutare a modo suo una persona normale (sempre diversa episodio dopo episodio). Di seguito la trama, il cast di attori che prestano la voce a ciascuno dei personaggi principali della storia, il trailer e la data di uscita di. La trama di ...

Baymax!, tutto quello da sapere sul sequel di Big Hero 6 Baymax!, il sequel del film di animazione Big Hero 6, arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ a fine giugno. Per i nostalgici di Big Hero 6, non sarà la prima volta che rivedranno Baymax! Il cart ...Baymax! è la nuova serie tv animata di Disney+ che fa da sequel alla storia narrata nel classico d'animazione Big Hero 6. Ecco il primo trailer e la data d'uscita.