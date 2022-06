Reazione a Catena 6 giugno 2022: i 3 Nipotini vincono 59mila euro (Di lunedì 6 giugno 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, lunedì 6 giugno 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i 3 Nipotini, tre ragazzi di Milano che sono particolarmente affezionati alle loro nonne. I 3 Nipotini – Michele, Andrea e Vanessa – al loro primo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva ben 59.500 euro. Bravi, una partenza col botto! Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a Catena ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 6 giugno 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, lunedì 6. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i 3, tre ragazzi di Milano che sono particolarmente affezionati alle loro nonne. I 3– Michele, Andrea e Vanessa – al loro primo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva ben 59.500. Bravi, una partenza col botto! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata...

