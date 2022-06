Correggere errori disco con Chkdsk (Scan Disk) su Windows 10 e 11 (Di lunedì 6 giugno 2022) Se durante l'utilizzo del PC per lavoro o per studio si verificano errori di caricamento dei programmi, se improvvisamente Windows non risponde più a nessun comando da tastiera o dal mouse o vediamo comparire la schermata blu dell'errore fatale in molti casi il problema è generato da un errore del disco interno. Questo errore può essere sia di origine hardware (e quindi siamo a rischio di rottura totale del disco) sia software, visto che spesso è Windows stesso a generare errori all'interno del file system. Quando si sospetta un errore del disco, Windows mette a disposizione uno strumento interno chiamato Chkdsk, meglio conosciuto come Scan Disk o Controllo disco. Il Check ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 6 giugno 2022) Se durante l'utilizzo del PC per lavoro o per studio si verificanodi caricamento dei programmi, se improvvisamentenon risponde più a nessun comando da tastiera o dal mouse o vediamo comparire la schermata blu dell'errore fatale in molti casi il problema è generato da un errore delinterno. Questo errore può essere sia di origine hardware (e quindi siamo a rischio di rottura totale del) sia software, visto che spesso èstesso a generareall'interno del file system. Quando si sospetta un errore delmette a disposizione uno strumento interno chiamato, meglio conosciuto comeo Controllo. Il Check ...

