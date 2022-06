Zelensky | A Severodonetsk situazione difficile | Ma secondo i servizi Gb Kiev sta contrattaccando | Nel Baltico esercitazioni Nato con 16

(Di domenica 5 giugno 2022) Di Maio: 'Fermare la guerra mondiale del pane'. Il goverre del Lugansk 'Dai russi un diluvio di fuoco'. L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca rimuove il generale Dvornikov dal comando della guerra. Al suo posto sarebbe stato nominato il gene… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra in Ucraina 'non avrà vincitori': lo afferma l'Onu nel centesimo giorno dell'invasione russa. 'L… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nel distretto di Mariupol i russi stanno imprigionando e sparando a volontari e funzionari ucraini che si… - magiua : RT @ChanceGardi: La deputata ucraina Maryana Bezuhla del partito di Zelensky che ha proposto una legge che consenta di sparare sui soldati… - transnazionale : Zelensky: 'Situazione difficile a Severodonetsk' #spaziotransnazionale informa -

Di Maio: 'Fermare la guerra mondiale del pane'. Il governatore del Lugansk 'Dai russi un diluvio di fuoco'. L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà ......a infuriare la battaglia a, dove è in corso una controffensiva russa (che mosca nega) . Kiev accusa le truppe di Putin di avere deportato circa 13 mila persone dalla città.: "...8.40 - Le forze ucraine sono passate al contrattacco nelle ultime 24 ore nella città contesa di Severodonetsk (est): lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazio ...UCRAINA - Severodonetsk,Zelensky:quadro difficile "La situazione a Severodonetsk, dove continuano i combattimenti nelle strade rimane estremamente difficile". Così il presidente ucraino, Zelensky, dep ...