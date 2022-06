Manifesti dei 'no vax' sui tabelloni elettorali Svastiche sui volti di Speranza, Costa e Toti (Di domenica 5 giugno 2022) "Sono un nazista e voglio imporre la dittatura nazisanitaria". "Emergenza infinita, la dittatura è servita". "Le sanzioni come le iniezioni servono a ridurre le popolazioni". "L'elite al comando con ... Leggi su lanazione (Di domenica 5 giugno 2022) "Sono un nazista e voglio imporre la dittatura nazisanitaria". "Emergenza infinita, la dittatura è servita". "Le sanzioni come le iniezioni servono a ridurre le popolazioni". "L'elite al comando con ...

Advertising

AlexBazzaro : Faccio politica dai 17 anni. Ho subito o ero presente a: Gazebo distrutti, manifesti strappati, aggressioni fisiche… - BettyRovo : RT @AnsaLiguria: Manifesti no vax negli spazi elettorali alla Spezia. Danneggiati i poster dei candidati. Indagini per scoprire autori #ANS… - Ales9111 : RT @AnsaLiguria: Manifesti no vax negli spazi elettorali alla Spezia. Danneggiati i poster dei candidati. Indagini per scoprire autori #ANS… - tuttologo2000 : RT @TelenordLiguria: La #Spezia, #manifesti choc dei #no-vax. Costa: 'Atti che non intimoriscono, ma denuncerò'. - MaurizioSorre12 : RT @AnsaLiguria: Manifesti no vax negli spazi elettorali alla Spezia. Danneggiati i poster dei candidati. Indagini per scoprire autori #ANS… -