LIVE Giro del Delfinato 2022, prima tappa in DIRETTA: Rolland a pois, in fuga con Bouet e Huys ai -80 dal traguardo (Di domenica 5 giugno 2022) 13.24 Siamo a tre ore di corsa: media oraria fino ad ora di 39,4 km/h. 13.20 Ora il gruppo sta accelerando: Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Maxime Bouet (Arkea-Samsic) e Laurens Huys (Intermarché Wanty Gobert) hanno 1'45" di vantaggio. 13.17 Intanto una curiosità: in corsa non è presente nessun corridore finito sul podio dal 2017 al 2021. 13.15 Intanto Brandon McNulty (UAE Team Emirates) rientra in gruppo dopo aver patito una foratura. 13.14 Giornata parecchio calda in corsa: siamo attorno ai 30°. C'è però un po' di pioggia a rinfrescare il ...

