VIDEO | Naomi condivide il suo primo post dopo l’abbandono di Raw

(Di sabato 4 giugno 2022) Il mese scorso, le ex Women’s Tag Team Champions Sasha Banks ehanno fatto scalpore in tutto il mondo del wrestling, abbandonando Raw prima che lo show iniziasse. Entrambe le ragazze hanno ceduto i loro titoli e sono uscite dall’edificio prima della messa in onda. La WWE ha preso provvedimenti severi contro le superstar, che sono state sospese a tempo indeterminato. Felice e serena Sasha Banks ha rimosso e defollowato dal suo account Twitter diverse superstar e dirigenti della federazione, tra cui Vince McMahon, Roman Reigns, The Usos, Seth Rollins e Becky Lynch. Nel frattempo, l’ex star di Total Divas ha recentemente condiviso unsu Instagram con suo marito Jimmy Uso. La coppia è stata avvistata mentre trascorreva del tempo libero in spiaggia con la famiglia. Per la cronaca,e Sasha Banks non hanno ...