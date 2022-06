Un posto al sole, anticipazioni 6 giugno 2022: Raffaele parlerà con Eugenio? (Di sabato 4 giugno 2022) Raffaele Giordano dovrà fronteggiare un momento di grande crisi ed indecisione ad Un posto al sole, come annunciano le anticipazioni di lunedì 6 giugno 2022. Il portiere di Pallazzo Palladini, che finalmente aveva superato la crisi coniugale con Ornella, si è ritrovato improvvisamente in balia degli scagnozzi di Lello Valsano che lo hanno apertamente minacciato. I criminali, in particolare, hanno chiesto a Raffaele di indagare su Eugenio e fargli sapere chi è il pentito che ha fatto arrestare molti affiliati al clan Argento e lo hanno minacciato di fare del male alla sua famiglia, soprattutto ad Ornella. Per fargli capire che la loro fosse una minaccia concreta e reale, i malviventi si sono recati in ospedale dalla Bruni e lo hanno fatto sapere a ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 giugno 2022)Giordano dovrà fronteggiare un momento di grande crisi ed indecisione ad Unal, come annunciano ledi lunedì 6. Il portiere di Pallazzo Palladini, che finalmente aveva superato la crisi coniugale con Ornella, si è ritrovato improvvisamente in balia degli scagnozzi di Lello Valsano che lo hanno apertamente minacciato. I criminali, in particolare, hanno chiesto adi indagare sue fargli sapere chi è il pentito che ha fatto arrestare molti affiliati al clan Argento e lo hanno minacciato di fare del male alla sua famiglia, soprattutto ad Ornella. Per fargli capire che la loro fosse una minaccia concreta e reale, i malviventi si sono recati in ospedale dalla Bruni e lo hanno fatto sapere a ...

Advertising

blello2 : @AxiaFel a me consigliavano di cambiare abitudini: stendere i panni sporchi quando piove usare il sole al posto del forno.... - Fede_Gatti : Osteria del Sole sempre un posto da star bene. - FabrizioGRIMA : RT @EttoreBaita: Alla luce del sole, è sempre il posto migliore per ogni cosa. - giuseppe2101 : Le bellezze dell’area sud lucana arrivano a ‘Un Posto al Sole’ - gianfrancodig15 : RT @maxxxks: Questi che ancora si vendono con bugie che si smentiscono da sole per conservare il posto... viscidi parassiti di ??! Dovrebber… -