Motocross, Mattia Guadagnini costretto a saltare il GP di Francia 2022. Brutta caduta nelle libere, ma pilota illeso (Di sabato 4 giugno 2022) Brutta notizia per il Motocross italiano alla vigilia del Gran Premio di Francia 2022, decima tappa stagionale del Mondiale MXGP, con Mattia Guadagnini costretto a dare forfait in seguito ad una Brutta caduta rimediata quest'oggi durante le prove libere sulla pista di Ernée. Il giovane talento della GasGas, reduce da un buon periodo di forma dopo aver fatto il grande salto dalla MX2 alla MXGP a campionato in corso, ha sbattuto la testa ed è svenuto per qualche minuto. In seguito l'azzurro ha ripreso conoscenza, non evidenziando ulteriori conseguenze fisiche di rilievo dall'incidente. "Sono caduto nelle prove e ho sbattuto la testa, sono svenuto per qualche minuto ma ora è tutto apposto. Sto bene, ho ...

