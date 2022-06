Ucraina: De Lorenzo, cancro Putin? 'Oggi non significa morte né limite psichico' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - "Una diagnosi di cancro Oggi non è una condanna a morte. Né può essere l'indicazione di un limite psichico. Utilizzare l'eventuale malattia come indicatore di futuro incerto o instabilità nelle decisioni non è etico ed scientificamente sbagliato. Si basa su uno stigma antiquato che non tiene conto dei risultati della ricerca raggiunti. Oggi è eticamente sbagliato considerare il cancro come una sentenza a prognosi infausta tout court". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Francesco De Lorenzo, presidente Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), in merito alle nuove indiscrezioni dei servizi segreti statunitensi secondo i quali il presidente russo, Vladimir Putin, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - "Una diagnosi dinon è una condanna a. Né può essere l'indicazione di un. Utilizzare l'eventuale malattia come indicatore di futuro incerto o instabilità nelle decisioni non è etico ed scientificamente sbagliato. Si basa su uno stigma antiquato che non tiene conto dei risultati della ricerca raggiunti.è eticamente sbagliato considerare ilcome una sentenza a prognosi infausta tout court". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Francesco De, presidente Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), in merito alle nuove indiscrezioni dei servizi segreti statunitensi secondo i quali il presidente russo, Vladimir, ...

