Operazione Marc Marquez | tutto è andato bene | adesso la riabilitazione

(Di venerdì 3 giugno 2022) Un intervento chirurgico durato ben tre ore. Complesso, certamente, maa buon fine. L’diall’omero destro ha avuto successo: è stato il chirurgo Sanchez Sotelo del Mayo Clinic di Rochester in Minnesota ad operare il motociclista spagnolo chedovrà intraprendere un lungo percorso di. La MotoGP perde, per ora, uno dei suoi protagonisti principali. Con la speranza di riavere il pluricampione del mondo a disposizione in vista del prossimo futuro. Perfettamente ristabilito, ovviamente.: il comunicato di Honda e le parole del chirurgo “ha completato un intervento chirurgico all’omero destro presso la Mayo Clinic ...

Advertising

MauroTesi : Grande contentezza per operazione riuscita marc .Ora buona guarigione .MM93?? - soem_mys : Quindi l’operazione di Marc è andata bene, sono così felice. Spero tanto che adesso riesca a tornare a fare ciò che… - enrick81 : @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @fabriziomico @1vs100tw @alessio_gaudino @IntornoTv @Federic01996… - TeoBellan : Operazione riuscita per Marc Marquez. L'omero destro è stato stabilizzato nella nuova posizione utilizzando una pla… - zazoomblog : Marc Marquez rassicurazioni sull’operazione: “Vuole lottare” - #Marquez #rassicurazioni -

conclusa con successo quella di questa notte in cuiMarquez si è sottoposto per migliorare definitivamente la sua mobilità omerale. L'intervento che è durato 3 ore, si è svolto in ...Marquez si è sottoposto ad un nuovo intervento all'omero destro alla Mayo Clinic di Rochester, ... L'consisteva nella rimozione delle due viti prossimali della placca posteriore ...Il nuovo infortunio all'omero di Marc Marquez lo ha costretto all'operazione: intervento riuscito e stop di almeno 4 mesi dalle gare MotoGP.È durata tre ore l'operazione all'omero destro subita ieri da Marc Marquez. A operare l'otto volte campione del mondo è stata l’equipe media della Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota guidata dal ...